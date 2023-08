Spiez: Funiculaire du Niesen en panne, 150 passagers héliportés

Samedi peu avant 19 h, une panne technique a bloqué l’exploitation du funiculaire du Niesen qui part de Müelenen (BE), près de Spiez (BE). Les wagons ont d’abord pu être dégagés grâce à un moteur diesel de secours. Mais, comble de malchance, ce système de secours est lui aussi tombé en panne! Dès lors, vers 19 h 30, la ligne a été complètement paralysée.

Vers 22 h, l’évacuation des hôtes du restaurant du sommet a été décidée. Entre 140 et 150 personnes ont été transportées en hélicoptère à Reichenbach. Les femmes enceintes et les enfants ont d’abord été évacués. Deux hélicoptères étaient en service et vers 1 h 30, tout était terminé. «L’auberge de montagne a pris grand soin des hôtes encore présents en leur offrant des boissons pour patienter», a indiqué un témoin. Et ils ont reçu un billet gratuit pour une prochaine fois. À noter qu’en 2019, un problème similaire était survenu et 250 à 300 personnes avaient dû être évacuées.