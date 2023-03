Hockey sur glace: Berne gagne encore, Bienne sous pression

Le Biennois Viktor Loeoev, la tête basse après le but bernois du 2-1 mardi soir.

Le capitaine du CP Berne, Simon Moser (auteur d’un doublé), a coulé le HC Bienne mardi dans la capitale (3-2). Le leader des Ours a guidé son équipe vers une deuxième victoire consécutive dans ce quart de finale. Le HC Bienne, qui n’a jamais battu Berne de toute son histoire en play-off, se retrouve désormais sous pression avant la cinquième manche qui aura lieu à la Tissot Arena vendredi.

Mardi à Berne lors du quatrième acte, aucun but n’est tombé au cours des 20 premières minutes, qui comme à chaque fois depuis le début de cette série, ont avant tout servi de round d’observation. Le HC Bienne a finalement trouvé la faille en début de deuxième période lorsque Luca Cunti (buteur), Damien Brunner et Luca Hischier ont concocté une action d’école pour inscrire le 0-1 (23e). Une avance qui n’aura tenu que 22 secondes, le temps que le capitaine des Ours, Simon Moser, convertisse un rebond accordé par le gardien finlandais Harri Säteri, de retour de son congé paternité qui lui avait valu de faire l’impasse sur l’acte III perdu par les Biennois samedi.