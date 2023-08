Berne: Grosse saisie de plants de cannabis à Anet

Début août, constatant une forte odeur de marijuana, les policiers bernois ont pu en localiser la source à Anet (BE). Sur place, ils ont découvert une plantation de chanvre comprenant plusieurs tunnels de culture, une serre et un champ. Les tests rapides effectués ont confirmé le soupçon qu’il s’agissait probablement de plants de marijuana avec une teneur en THC de plus de 1%. Neuf personnes ont été interpellées dans la foulée. Elles étaient probablement occupées à des travaux sur la plantation et certaines d’entre elles ont tenté de s’enfuir à l’arrivée des forces d’intervention. Des investigations supplémentaires sont en cours afin de déterminer leur rôle exact au sein de l’installation.