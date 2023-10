À Berne, le drapeau israélien ne passe pas chez tout le monde

Neutralité en option

La position de la Suisse, qui soutient Israël et condamne le Hamas, est critiquée par les personnes qui pensent qu’elle devrait rester neutre, tandis que d’autres, notamment dans le monde politique, estiment qu’on ne peut pas rester muet face au terrorisme et d’autres qui pensent que la Suisse devrait s’engager contre l’oppression du peuple palestinien. Le Département fédéral des affaires étrangères a indiqué que la loi ne lui imposait pas de se tenir à la neutralité dans le cas de cette guerre. «Le droit de la neutralité ne s’applique qu’en cas de conflit entre États. Or le Hamas est un acteur non étatique», indiquait son porte-parole la semaine dernière.