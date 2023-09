Berne: la manifestation pour le pouvoir d’achat a attiré la foule

Organisée par l’Union syndicale suisse, la manifestation pour le pouvoir d’achat a rassemblé des milliers de personnes à Berne, samedi après-midi. Soutenu par les syndicats, le Parti socialiste et les Verts, le rassemblement a mis l’accent sur l’écart toujours plus difficile à supporter pour certains entre l’augmentation rapide des prix et les augmentations bien plus lentes des salaires et des rentes. L’USS estime à environ 20’000 personnes l’ampleur du rassemblement.