Suisse

Berne lance la phase de test de l’appli de traçage

Mercredi, le Conseil fédéral a décidé de valider les essais de traçage des personnes porteuses du coronavirus. Les tests devraient commencer la semaine prochaine.

En test la semaine prochaine

L’application devrait être testée dès la semaine prochaine par des collaborateurs des écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de Zurich, des militaires et des employés des hôpitaux, de la Confédération et des administrations cantonales. Elle sera également mise à la disposition d’autres personnes et organisations afin d’identifier les éventuels défauts techniques et autres problèmes d’utilisation.