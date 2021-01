Votations du 7 mars : Berne lance sa campagne sur l’identification électronique

Le Conseil fédéral a lancé jeudi sa campagne pour défendre son projet d’identification électronique. Un projet combattu par référendum.

Dans son message, le gouvernement rappelle que les Suisses effectuent toujours plus d’opérations en ligne. Or pour acquérir des marchandises ou des services sur des portails internet privés ou publics, il faut en général s’identifier, ce qui nécessite souvent un nom d’utilisateur et un mot de passe. Mais rien en la matière n’est soumis à la loi. Le Conseil fédéral et le Parlement ont donc élaboré une base légale pour pouvoir une identification électronique (e-ID) reconnue par la Confédération, souligne-t-il.