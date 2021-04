Suisse - Berne lance son plan de mesures pour une eau propre

Le Conseil fédéral plaide pour son propre plan «Eau propre» face aux initiatives populaires sur lesquelles le peuple devra se prononcer en juin. AFP

Alors que le peuple se prononce le 13 juin sur deux initiatives populaires contre les pesticides, le Conseil fédéral lance ce mercredi son propre plan de mesures sur le même thème. But: «mieux préserver la pureté de l’eau en Suisse», souligne le gouvernement dans son communiqué. La consultation est ouverte jusqu’au 18 août 2021.

Grâce à ce plan «Eau propre», les eaux seront mieux protégées contre les effets néfastes des produits phytosanitaires, des biocides et des excédents d’éléments fertilisants, note le Conseil fédéral. Et de plaider pour son texte face aux deux initiatives votées en juin: «La législation constitue en partie une réponse plus concrète au problème que celle proposée par les initiatives sur l’eau potable et sur l’interdiction des pesticides de synthèse, qui seront soumises au peuple le 13 juin prochain», insiste-t-il.

Le plan du Conseil fédéral comprend un train d’ordonnances agricoles en rapport avec l’initiative de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États «Réduire le risque de l’utilisation des pesticides», déposée lors de la dernière session de printemps.

Réduction de 50% des risques liés aux pesticides

Les premières mesures sont celles qui touchent à la législation agricole. Les règles qui concernent les produits phytosanitaires et les excédents d’éléments fertilisants seront mises en oeuvre. Il était prévu de les appliquer avec la Politique agricole à partir de 2022 (PA22+), dont le projet a été suspendu. Et ces règles seront étendues à d’autres secteurs. «Les objectifs sont clairs, il faut encore mieux protéger les eaux de surface des biotopes ainsi que les eaux souterraines et l’eau potable contre la contamination par les produits phytosanitaires», souligne Berne.

Un des objectifs phares consiste à réduire de 50 % les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires d’ici 2027. Si les exploitations agricoles souhaitent continuer à bénéficier de paiements directs, elles ne pourront par exemple plus utiliser de substances actives considérées comme à «risque potentiellement élevé», telles que les herbicides comme le dimetachlor. Les exploitations devront, en outre, mettre en œuvre des mesures pour réduire le ruissellement et la dérive des produits phytosanitaires en dehors des parcelles traitées, en laissant par exemple plus d’espace entre leur parcelle et les grilles d’évacuation des eaux lors de traitements.

Baisser les taux d’azote

En ce qui concerne la protection des eaux contre les excédents d’engrais, l’agriculture devra veiller à générer moins d’excédents d’éléments fertilisants, afin de faire baisser les taux d’azote et de phosphore dans les eaux. L’objectif est de réduire ces pertes d’azote et de phosphore de 20 % d’ici à 2030. Par contre, il sera toujours possible d’exporter les surplus vers des exploitations pouvant mettre en valeur ces engrais de ferme, et qui de cette façon recourront moins aux engrais chimiques.

Ce premier train d’ordonnances comprend l’ordonnance sur les paiements directs, l’ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture et l’ordonnance sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture. Un deuxième train d’ordonnances contenant des mesures supplémentaires sera envoyé en consultation ultérieurement.