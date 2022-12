Suisse : Berne lance une nouvelle campagne sur le don d’organes

Après le oui du peuple au don d’organes en mai dernier, l’OFSP et Swisstransplant veulent encourager la population à prendre une décision quant à un éventuel don et à en informer ses proches.

Les Suisses sont favorables au don d’organes et ils l’ont dit dans les urnes le 15 mai dernier en acceptant le principe du consentement présumé. En attendant que la loi entre en vigueur (au plus tôt en 2025), le modèle du consentement au sens large reste celui qui fait foi. Il n’est donc possible de prélever des organes après la mort que si le défunt y a consenti. Hic: seule une minorité a consigné sa volonté ou informé son entourage à ce sujet. Ce qui fait que les proches doivent souvent prendre une décision à l’hôpital sans savoir ce que la personne défunte aurait souhaité.