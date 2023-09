Berne: L’auteur d’une attaque à la hache restera enfermé

En avril 2022, un homme a vandalisé avec une hache les services psychiatriques universitaires bernois. Durant deux jours, la justice s’est penchée sur son cas. Pour les juges, le risque qu’un tel incident ne se reproduise est trop grand et l’homme – accusé de dommages matériels qualifiés et de tentative de coups et blessures graves – doit être suivi. Le procureur a ainsi demandé une thérapie d’hospitalisation, communément appelée détention mineure. Pour l’avocat du prévenu, une thérapie ambulatoire semblait suffisante.