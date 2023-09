Berne n’interdira pas la clope dans les places de jeux

Lundi, le Grand Conseil bernois a dit non. Les clopes ne seront pas bannies des places de jeu pour enfants. Un postulat avait pourtant été déposé en ce sens fin 2019 par les partis de gauche. Malgré le soutien du PEV et de l’UDF, le texte n’a pas passé la rampe. On reproche notamment à la mesure qu’elle serait trop compliquée à être mise en œuvre, voire que son application serait difficilement contrôlable. Et, selon les partis bourgeois, elle serait même contreproductive, puisqu’elle impliquerait le retrait des cendriers des places de jeu. Il y aurait donc un risque de retrouver davantage de mégots par terre.