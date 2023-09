Berne: Le fabricant d’e-bikes Flyer veut licencier 80 employés

Rien ne va plus chez Flyer à Huttwil (BE). En juillet déjà, le fabricant de vélos électriques avait annoncé la suppression de quelques postes de travail. Aujourd’hui, c’est pire. «Il se peut que nous devions licencier environ 80 collaborateurs», cite la «Berner Zeitung», relayant une note interne adressée aux employés. Cela représenterait plus d’un quart des quelque 300 salariés de l’entreprise.