Berne: L’entreprise Lüthi et Portmann va biffer 100 emplois

Les locaux de l’entreprise à Deisswil (BE)

Confrontée à des grandes difficultés économiques depuis plusieurs années, l’entreprise Lüthi et Portmann va se séparer d’une centaine de collaborateurs. Ce spécialiste de la transformation de la viande a fait part d’une pression intense sur les prix sur le marché de la vente et une forte augmentation des coûts - notamment ceux de l’énergie - pour expliquer la précarité de ses finances.

Des fournisseurs ont confirmé au «Journal du Jura» qu'ils avaient des créances en suspens. L'entreprise fait partie des cinq plus grandes entreprises de transformation de la viande en Suisse et dispose d’une succursale à Bienne (BE).