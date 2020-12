Face au rebond de la pandémie, et conformément à la décision du Conseil fédéral, les exploitants de domaines skiables devront obtenir une autorisation cantonale dès le 22 décembre pour ouvrir. À cet effet, le Canton de Berne a précisé jeudi les conditions d’octroi de cette dernière, ainsi que les dispositions de son plan de protection pour la saison hivernale. Neuf communes et domaines, dont Grindelwald, Kandersteg et Lauterbrunnen, sont directement concernés, annoncent les autorités dans un communiqué.