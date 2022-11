Le statut S pour les réfugiés ukrainiens prolongé

Activé en mars dernier

Le Conseil fédéral a également décidé de prolonger jusqu’au 4 mars 2024 les mesures de soutien en faveur des bénéficiaires du statut S, adoptées le 13 avril. La Confédération participe à ces mesures, via les cantons, à hauteur de 3000 francs par personne et par an. «Cette contribution supplémentaire vise notamment à encourager l’apprentissage de la langue, pour que les réfugiés puissent rapidement prendre un emploi et participer à la vie sociale. Elle permet aussi de réduire les coûts de l’aide sociale», précise-t-il.