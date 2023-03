Alimentation: Berne met en garde contre des lots de farine de Teff

La farine à éviter et peut-être rapportée.

Si vous êtes un adepte de la farine de teff, cet avertissement est pour vous. En effet l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a publié une mise en garde publique pour la farine de la marque Bauckhof. Des teneurs trop élevées en alcaloïdes tropaniques y ont été mesurées, fait-il savoir mercredi.

Ces alcaloïdes sont des substances toxiques qui, étant produites naturellement par les graines d’autres plantes, peuvent être présentes dans des cultures de céréales et contaminer la récolte, explique l’OSAV. Elles peuvent provoquer des étourdissements, maux de tête ou nausées. Les personnes qui auraient consommé ce produit sont invitées à consulter un médecin en cas d’apparition de tels symptômes.

Lots retirés ou à rapporter

Quant au fabricant Bauck GmbH, il a immédiatement retiré les lots concernés de la vente et ordonné un rappel. Il s’agit des lots 230767 et 229489 en paquet de 400 grammes. D’autres lots sont concernés, soit les 231663, 232722 et 232201.