Suisse : Berne met la main au porte-monnaie pour aider le tourisme

Mercredi, le Conseil fédéral a présenté trois axes pour soutenir le secteur touristique à la peine en raison de la pandémie.

Trois mesures pour relancer le tourisme

Premièrement, des fonds supplémentaires de 30 millions sont mis à la disposition de Suisse Tourisme pour stimuler la demande durant les deux prochaines années. Ceci dans le but de faire revenir les visiteurs étrangers, de renforcer le tourisme durable, de redynamiser le tourisme d’affaires et le tourisme urbain, tout en allégeant la charge pesant sur les partenaires touristiques. Ainsi, 20 millions seront alloués à des activités de marketing et les 10 millions restants à des allègements financiers en faveur des partenaires de Suisse Tourisme.

Deuxièmement, le plafond actuel de 50 % de la contribution de la Confédération aux projets Innotour sera porté à 70 % entre 2023 et 2026 pour réduire les coûts relatifs à l’innovation. Ceci dans le but de financer l’introduction, le développement et la conception de produits. Une modification de la base

légale devra être faite et des moyens supplémentaires s’élevant à 20 millions seront alloués.