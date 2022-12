Session: Berne mettra 17,6 millions pour le Pavillon Suisse à l’Expo 2025 d’Osaka

Après le succès du Pavillon suisse à Dubai cette année, le Conseil fédéral veut remettre ça en 2025 et participer à l’expo universelle qui aura lieu d’avril à octobre 2025 à Osaka, au Japon. Le gouvernement a demandé un crédit aux Chambres de 17,6 millions pour financer en partie le pavillon helvétique. Ce crédit est désormais avalisé, puisque le Conseil des États l’a accepté jeudi sans opposition. Les Verts se sont toutefois abstenus, tout comme au National mardi, où le projet, plus contesté, avait fait en vain l’objet d’une proposition de non-entrée en matière par l’UDC.

Une Suisse «innovante»

L’expo sera consacrée au thème «Designing Future Society for Our Lives» (ndlr: «Concevoir une société future pour nos vies»). Les organisateurs prévoient d’accueillir quelque 150 pays participants et 28 millions de visiteurs. Le Pavillon Suisse aura pour thème «La Suisse innovante» et devra montrer «comment la force d’innovation suisse contribue à la prospérité et au développement durable».