Coronavirus : Berne mettra en poursuite 480 voyageurs rapatriés d’urgence

Sur les 7100 factures émises pour les rapatriements d’urgence des Suisses en mars 2020, en début de pandémie, 550 restent impayées.

Les touristes suisses avaient été rapatriés par milliers d’urgence de l’étranger au début de la pandémie en mars 2020, mais à leurs frais – entre 400 et 1700 francs selon le trajet. Sur les 7100 factures alors émises, une septantaine environ ont été directement passées par pertes et profits par Berne en raison d’information incorrectes ou inadéquates. Pour 160 personnes rapatriées, un accord de paiement par acompte a été conclu et court toujours. Mais 550 factures sur les 7100 émises restent impayées à ce jour. «Pour environ 480 d'entre elles, une procédure de recouvrement sera engagée dans les prochains jours», a déclaré Elisa Raggi, porte-parole du DFAE à la «SonntagsZeitung».