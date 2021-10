Vaccination contre le Covid-19 : Berne mise sur les clubs amateurs et les mosquées

Pour augmenter le taux de vaccination, la Confédération veut mobiliser les associations culturelles et sportives. Les cantons restent sceptiques.

Mercredi dernier, le Conseil fédéral annonçait avoir approuvé un budget de 100 millions de francs pour augmenter le taux de vaccination de la population: à 93% pour les plus de 65 ans et à 80% pour les 18 à 65 ans.

Pièce maîtresse de la campagne: la semaine de vaccination , organisée de manière décentralisée dans tout le pays du 8 au 14 novembre. Comme l’a révélé une recherche du SonntagsBlick , cette action veut mobiliser la population rurale à large échelle en mettant au centre les clubs et associations rurales et culturelles. Les associations culturelles et les mosquées sont particulièrement visées, sachant que le taux de vaccination des migrants reste alarmant. D’où la nécessité de les aborder de manière encore plus spécifique.

Le message pour la vaccination à la population devrait ainsi être transmis par l’intermédiaire des clubs de football et de hockey, des clubs de gymnastique et de tir, et également à l’aide des associations culturelles et des mosquées. Chez les sportifs, on peut envisager par exemple qu’un expert donne une conférence avant la séance d’entraînement. Et les entraîneurs pourraient recommander la vaccination à leurs protégés.