Santé: Berne mise sur les réseaux de soins coordonnés pour freiner les coûts

«Les coûts de la santé augmentent plus vite que les salaires et le PIB», a reconnu Alain Berset. Une hausse due au vieillissement de la population et aux progrès de la médecine, mais aussi à des actes médicaux pas toujours nécessaires et à un système qui manque encore d’efficience, selon le ministre de la Santé. Or les primes ne sont que le reflet de ces coûts, a-t-il souligné.