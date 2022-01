Diplomatie : Berne n’a toujours pas décidé qui envoyer aux JO de Pékin

Le Conseil fédéral ferait face à un casse-tête pour choisir sa représentation en Chine. Ignazio Cassis, président, n’aurait pas envie d’aller à Pékin. Un ex-ministre pourrait s’y coller.

Il faut dire que ces JO sont particuliers puisque les États-Unis ont appelé à leur boycott en raison des violations des droits de l’Homme par Pékin. Un boycott que le Royaume-Uni, le Canada ou l’Australie vont suivre. Et en Suisse, les Verts, eux aussi, le réclament . Mais le Conseil fédéral, interpellé en décembre par une parlementaire sur sa participation aux JO, avait répondu que la Suisse ne boycotterait pas les Jeux et qu’il «commenterait ultérieurement sa représentation officielle».

Or, selon le Tagi, Ignazio Cassis serait tout sauf chaud pour aller en Chine. Pour deux raisons: une participation du président de la Confédération serait un signal trop amical à l’égard de Pékin. Et, les restrictions sanitaires à cause du Covid sont telles qu’il ne sera possible de rien faire ou presque sur place.

Autre possibilité: faire appel à la secrétaire d’État Livia Leu. Hic: Pékin pourrait prendre ce «second couteau» comme un affront. Enfin, last but not least: Berne pourrait rappeler un ancien président de la Confédération. Et le nom de l’UDC bernois Samuel Schmid, circulerait à Berne. L’ex-ministre des Sports, aujourd’hui âgé de 75 ans, a déjà en effet représenté la Suisse officielle aux Jeux paralympiques de Corée du Sud en 2018.