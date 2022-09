Radio-télévision: Berne ne veut pas baisser le montant de la redevance

Pour rappel, après le rejet clair de «No Billag» en 2018, l’UDC a lancé fin mai son initiative populaire fédérale «200 francs, ça suffit!» Ce qu’elle demande: une redevance radio-TV à 200 francs et une exemption pure et simple pour les entreprises. La redevance suisse est la plus élevée du monde, rappellent les initiants qui critiquent en outre «la situation de quasi-monopole de la SSR». En outre, elle n’a plus aucun rapport avec la consommation médiatique réelle en Suisse, estiment-ils.