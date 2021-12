Session d’hiver – Berne ne veut pas de «trottoirs solaires» en Suisse

Les dalles photovoltaïques ont été installées au cœur de Barcelone, sur la Plaça de les Glòries. Une commission évaluera les résultats et analysera l’opportunité de reproduire la formule dans d’autres quartiers de la ville. Ville de Barcelone

Ni sur les toits, ni sur les façades, mais au sol. La mairie de Barcelone a décidé de recouvrir depuis ce printemps 50 m2 de trottoir avec des panneaux photovoltaïques. But: réduire les émissions de gaz à effet de serre de la ville, qui vise la neutralité carbone pour 2050. Ce projet pilote doit produire 7560 kilowatts d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation de trois foyers.

La cité catalane n’est pas la seule à s’être lancée dans cette idée. Utrecht, aux Pays-Bas, en a fait autant. Même la Hongrie s’est lancée pour un bout de chemin. Du coup ces tests, qui n’ont pas encore été évalués, se sont invités sous la Coupole fédérale. En effet, la conseillère nationale Lilian Studer (PEV/AG) a demandé au Conseil fédéral si ces «trottoirs solaires» étaient envisageables en Suisse et s’il y avait des réflexions en cours pour poser de tels panneaux photovoltaïques au sol.

Trop cher, pour Berne

Le Conseil fédéral a répondu par la négative. Et il n’a pas l’intention de se lancer dans l’aventure, manifestement. «Selon les estimations de l’Office fédéral de l’énergie, de telles installations sont beaucoup plus chères à mettre en place que les installations conventionnelles sur les toits», a-t-il répondu à l’heure des questions. «Ceci en raison de leur charge mécanique plus élevée, et aussi parce qu’elles sont plus coûteuses à entretenir», précise-t-il.

Pour le Conseil fédéral, les installations sur les toits et les façades restent donc la solution privilégiée en termes d’énergie solaire. «La Suisse dispose ici d’un grand potentiel qu’il convient d’exploiter le plus largement et le plus rapidement possible», a-t-il conclu sobrement.

