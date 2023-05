Trafic routier: Berne ne veut pas exclure les véhicules polluants en ville

De nombreuses villes en Europe ont mis en place des zones environnementales ou zones de protection de l’air. Et l’accès à ces zones n’est autorisé qu’aux véhicules munis d’un macaron ou d’une vignette. Du coup, le conseiller national Christophe Clivaz (Verts/VS) avait déposé fin mars une motion pour que la Suisse en fasse de même. Dans son texte, l’élu voulait que Berne permette aux communes et cantons d’introduire des zones «sans émissions», dans lesquelles seuls certains véhicules, moins nocifs pour la santé et l’environnement, seraient autorisés à circuler. But: inciter les automobilistes à rouler plus propre et améliorer la qualité de vie des habitants de ces zones.