Coronavirus : Berne ne veut pas éponger les pertes des hôpitaux

Le Conseil fédéral ne prendra pas en charge les pertes de recettes que les hôpitaux ont subies à cause de la crise du coronavirus.

Le Conseil fédéral ne prendra pas en charge les pertes de recettes que les hôpitaux ont subies à cause de la crise du coronavirus. Le ministre de la Santé Alain Berset l’a confirmé lundi après avoir rencontré les représentants des hôpitaux et des assureurs.

Les hôpitaux ont dû renoncer durant cinq semaines ce printemps à toute intervention non urgente. Les pertes liées à cette décision sont conséquentes, selon eux. Une étude publiée vendredi par l’association hospitalière SpitalBenchmark et PwC Suisse estime entre 1,7 et 2,6 milliards de francs le préjudice financier découlant des mesures de lutte contre la pandémie.