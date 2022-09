Valais : Berne ne veut pas mesurer le bruit des F-35A à Sion

L’aérodrome de Sion est utilisé comme base de dégagement pour des décollages et atterrissages ainsi que pour des «Touch and Go» et des «Go around», rappelle l’élu valaisan. «Il se trouve dans une vallée présentant une configuration particulière au niveau topographique. Il est donc nécessaire de procéder à des mesures d’émissions sonores du F-35A en situation réelle et non d’extrapoler à partir de modèles basés sur des mesures réalisées dans d’autres aérodromes», explique-t-il. «L’augmentation du bruit d’un F-35A par rapport à un F/A-18 a des répercussions sur la santé de la population et entraîne aussi des dépréciations de la valeur des biens immobiliers», rappelle-t-il.