Conflit en Ukraine : Berne ne veut pas que la Suisse soit utilisée pour contourner les sanctions

Pour l'instant, la Suisse renonce à adopter les sanctions européennes contre la Russie. Mais Berne veut empêcher que la Suisse soit contournée.

Déjà en 2014

Suite à la reconnaissance, par la Russie, des deux régions non contrôlées par le gouvernement ukrainien comme États indépendants, plusieurs États occidentaux ont décrété des sanctions supplémentaires. «Le gouvernement entend les analyser de près avant de rendre sa décision», indique-t-il encore. Et de rappeler qu’après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014, Berne avait déjà décidé de ne pas s’associer aux sanctions adoptées par l’UE mais de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’empêcher que la Suisse ne soit utilisée pour contourner les sanctions internationales.

Mesures de coercition

La Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions décrétées par l’ONU, l’OSCE ou les principaux partenaires commerciaux de la Suisse afin de faire respecter le droit international public, et notamment les droits de l’homme, rappelle encore Berne. Qui peut s’appuyer pour ce faire sur la loi sur les embargos. Le Conseil fédéral est compétent pour édicter de telles mesures sous forme d’ordonnance, précise-t-il. Celles-ci peuvent notamment prendre la forme de restrictions sur le trafic des marchandises ou des services, de sanctions financières, d’interdictions d’entrée et de transit ou d’une combinaison de ces mesures, voire de mesures supplémentaires.

Sur le terrain, la Suisse continue à se mobiliser en faveur d’une résolution pacifique du conflit, souligne Berne. Elle soutient à ce titre les efforts déployés par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et le représentant spécial du président en exercice de l’OSCE au sein du Groupe de contact trilatéral.

Et dans le cadre de l’OSCE, la Suisse s’engage également pour que la Mission spéciale d’observation (MSO), de nature civile et non armée, puisse continuer à exercer son mandat sur le territoire de l’Ukraine. Les membres suisses de la MSO restent mobilisés sur place, indique le Conseil fédéral, «afin de pouvoir fournir des informations objectives sur la situation sécuritaire qui prévaut».