Berne: Nez à nez avec un train «fantôme» sur un petit chemin

Les automotrices qui transportent les voyageurs de Lauterbrunnen à Mürren datent des années 1966/67. Elles doivent être remplacées et chaque morceau des compositions est acheminé par de petites routes forestières, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. Les trains seront remplacés par d’autres avec un plancher surbaissé indique la Jungfrau Holding AG sur son site internet. Les arrêts, la gare de Mürren et les ateliers de Grütschalp, seront également modernisés.