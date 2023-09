Berne: Onze deux-roues électriques non conformes saisis

Pol. BE

Vendredi passé, la police cantonale de Berne a effectué des contrôles routiers ciblés dans l’après-midi et le soir dans la région de Berne. Une attention particulière a été accordée aux motocycles légers électriques modifiés. En tout, 59 véhicules ont été contrôlés. Vingt-trois conducteurs ont été verbalisés pour infraction à la loi sur la circulation routière. De plus, 14 conducteurs ont été amendés en raison de l’absence de permis de conduire pour la catégorie de véhicules qu’ils conduisaient ou la mise en service d’un véhicule non immatriculé.