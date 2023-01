Prix du livre: la Comco ouvre une enquête

C’est une constante: on retourne le livre, on compare le prix en francs suisses et en euros et on conclut qu’on nous prend pour des pigeons. D’autant plus depuis que les deux monnaies sont proches de la parité. La Commission de la concurrence (Comco) a informé mardi de l’ouverture d’une enquête à l’encontre de la société française Madrigall pour déterminer «si elle s'est comportée de manière abusive au sens de la loi sur les cartels».