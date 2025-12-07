Un Bernois condamné pour avoir trafiqué son disque de stationnement

Des "horloges" en forme de disque de stationnement étaient vendues ces dernières années dans des commerces en Suisse et en ligne. Tamedia/Urs Baumann

L’histoire ne dira pas s’il en était à son coup d’essai ou non. Mais toujours est-il qu’il a fini par se faire attraper. Un Bernois de 29 ans avait stationné son véhicule dans une zone bleue, fin septembre, en plein centre-ville de Münsingen (BE), son disque de stationnement correctement placé derrière son pare-brise. Il est resté là plusieurs heures. Et, pourtant, son disque affichait toujours qu’il venait d’arriver, explique le «Berner Zeitung».

Un fonctionnaire désireux de le coller a alors cru rêver. Mais cet apparent tour de magie avait en réalité une explication simple: le conducteur avait placé un dispositif semblable à celui d’une horloge à l’arrière de son disque de stationnement, celui-ci ne s’arrêtant ainsi jamais de tourner. Bien que n’étant pas en mesure de calculer précisément son heure d’arrivée, les autorités ont retenu que son véhicule est resté stationné sur place au moins deux heures de trop.

Le Bernois n’a ainsi pas échappé à la prune, comme il l’espérait. Et il a de plus été condamné pour le dispositif en lui-même. La justice a en effet considéré que cet appareil était «destiné à compliquer, perturber ou rendre inefficace un contrôle administratif de la circulation routière», sans compter qu’il est interdit de modifier a posteriori l'heure d'arrivée indiquée sur le disque. Il vient donc d’écoper d’une amende de 160 francs, auxquels s’ajoutent 150 francs de frais. Quant à son disque de stationnement trafiqué, il a été confisqué et sera détruit. Pour rappel, une Bernoise de 28 ans avait elle aussi été sanctionnée dans le même contexte, en 2023.