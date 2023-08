Piratage des numéros de téléphone des policiers bernois

Des hackers non identifiés ont réussi à mettre la main sur les noms et numéros de téléphone portable des 2800 employés de la police cantonale bernoise, ont indiqué les autorités. C’est par le biais d’une faille de sécurité dans une application utilisée par tous les policiers sur leur smartphone que les pirates ont eu accès à ces données, a expliqué vendredi soir une porte-parole de la police Flurina Schenk. «Il y a eu une fuite de données, c’est-à-dire les noms et les numéros de téléphone des employés qui ont un téléphone mobile, c’est-à-dire tout le monde», a-t-elle précisé à la télévision publique SRF.