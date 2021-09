Transport : Berne planche sur un «supplément-corona» pour les billets de train

Après la hausse du prix du courrier, une hausse du prix des billets de train et des abonnements est envisagée. Au moins temporairement. Afin de soulager les comptes du rail.

L’an dernier, les CFF ont accusé la perte la plus élevée (617 millions de francs) de son histoire en tant que société anonyme indépendante de droit spécial. La dette s’élève à 1,5 milliard et un autre milliard devrait s’ajouter cette année. Afin d’assurer le fonctionnement et les investissements, le Conseil fédéral a décidé de faire passer les crédits disponibles de 750 à 950 millions de francs. Pour assurer le financement à moyen terme, Berne a créé un groupe de travail afin de «présenter des variantes pour la stabilisation financière et durable de la société». Un rapport doit être présenté à la fin de cette année. Par analogie, le prix du courrier va augmenter dès le 1er janvier 2022 et le tabou d’une augmentation qui n’était pas intervenue depuis dix-huit ans a été brisé.