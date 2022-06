Grossophobie en Suisse : Berne pour la «déstigmatisation» des personnes atteintes d’obésité

Le Conseil fédéral mise sur une collaboration accrue entre l’OFSP et l’Alliance Obésité Suisse dans la lutte contre la stigmatisation des personnes atteintes d’obésité.

Le Conseil fédéral veut des mesures contre la grossophobie et l’obésité.

«Le Conseil fédéral (CF) peut-il informer le Parlement sur les mesures fédérales, cantonales et locales prises afin de lutter contre la grossophobie?» interrogeait la conseillère nationale Verte Léonore Porchet, il y a une semaine. La réponse du Conseil fédéral est tombée lundi. Selon la Confédération, la collaboration entre l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et Alliance Obésité Suisse permet «une sensibilisation des professionnels et contribue à la lutte contre la stigmatisation des personnes atteintes d’obésité».