Suisse: Berne pourrait refuser la convention contre la violence au travail

La Commission des affaires juridiques du Conseil des États ne veut pas que la Suisse ratifie la Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. Par 6 voix contre 5 et 1 abstention, elle a décidé de justesse de ne pas entrer en matière sur ce projet. «La majorité craint en effet que l’interprétation de la convention ne puisse donner lieu, à l’avenir, à des demandes diverses et variées risquant d’alourdir la législation suisse du travail», écrit-elle mercredi dans un communiqué.