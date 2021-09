Suisse - Berne prêt à améliorer la lutte contre la fraude alimentaire

Dans son texte déposé en juin dernier , la secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs (FRC) demandait notamment au gouvernement de faciliter l’échange d’informations entre les autorités des pays voisins en cas de soupçons de fraude alimentaire et de punir plus sévèrement les cas avérés. Enfin, elle proposait d’accorder les compétences nécessaires à la Coordination Food Fraud (COFF) de la Confédération pour lutter contre ces pratiques illégales.

Fraudes en hausse en Suisse et en Europe

Il faut dire que celles-ci vont en augmentant partout en Europe. Le but du «jeu» est simple: il s’agit de remplacer un ingrédient par un autre moins cher, quitte à ce qu’il soit dangereux. Cela passe par de la viande de cheval dans des hamburgers au bœuf ou des lasagnes. Ou encore du thon gonflé à l’eau ou injecté de produits chimiques pour qu’il paraisse plus frais ou plus appétissant; on trouve aussi souvent de l’huile frelatée vendue comme de l’huile d’olive extravierge. Un reportage de l’émission Temps présent de la RTS, diffusé le 26 août dernier, montrait d’ailleurs l’ampleur de ce business, qui rapporterait à la mafia de la fraude plus de 50 milliards de dollars à l’échelle mondiale.