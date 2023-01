Santé: Berne prêt à des exceptions pour admettre de nouveaux médecins

Risque de pénurie

La mesure avait été introduite dans le but de renforcer la qualité et l’économicité des prestations médicales. Mais elle risquait de mener à une pénurie de certains médecins, notamment dans les régions périphériques. Du coup, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du National (CSSS-N) avait déposé en mai une initiative parlementaire pour corriger le tir. Elle proposait de permettre aux cantons d’accorder des dérogations à la règle de ces trois ans d’activité, en cas de pénurie avérée.

Le Conseil fédéral soutient donc cette initiative «dans la mesure où elle est limitée dans le temps et ne remet pas fondamentalement en cause l’objectif de la garantie de la qualité et d’économicité des prestations médicales», écrit-il dans son message. Il veut aussi limiter cette mesure à quatre domaines médicaux, soit la médecine généraliste, la pédiatrie, la psychiatrie et la psychothérapie de l’enfance et de l’adolescence.