Suisse : Berne prêt à serrer la vis avant toute nouvelle détérioration

La Confédération et six cantons alémaniques se sont entretenus téléphoniquement samedi. Un bilan est attendu ce mardi. D’hypothétiques nouvelles mesures, jeudi.

Des discussions sont en cours entre le Conseil fédéral et plusieurs cantons sur des mesures supplémentaires à prendre pour lutter contre la propagation du coronavirus. Samedi, la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga et le ministre de la santé Alain Berset se sont réunis par vidéoconférence avec plusieurs cantons.

Christian Favre, chef-adjoint de la communication du Département fédéral de l’intérieur (DFI) a confirmé ce dimanche à Keystone-ATS des informations parues dans le «Sonntagsblick», la «NZZ am Sonntag» et la «Sonntagszeitung». Selon ces journaux dominicaux, des représentants des cantons de Saint-Gall, Thurgovie, Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle-Campagne, Soleure et Argovie ont participé à la réunion.