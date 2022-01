CFF : Berne prié d’assurer la liaison entre Lausanne et Genève

Le Conseil fédéral se dit prêt à étudier la construction d’une nouvelle voie au bord du Léman entre les capitales vaudoises et genevoises.

Le conseiller national Roger Nordmann (PS/VD) a demandé de mettre la priorité sur la conception d’un nouveau tracé entre les métropoles lémaniques après le blocage engendré par l’effondrement de la voie à Tolochenaz début novembre. Plus de cent conseillers nationaux de tous bords ont signé le postulat que le chef du groupe socialiste a déposé. Les cantons de Vaud et de Genève ont également donné de la voix pour se faire entendre à Berne. Vendredi, «24 heures» indique que le Conseil fédéral dit partager les préoccupations des signataires du postulat. D’ailleurs, l’Office fédéral des transports a déjà mandaté une étude prospective sur le développement à long terme des infrastructures ferroviaires sur cette ligne.

L’étude devra évaluer les avantages et les désavantages entre deux options. Soit la construction d’une nouvelle ligne entre la zone Renens-Bussigny et la zone Cornavin-Aéroport, sans raccordements avec la ligne historique. Soit réaliser plusieurs segments de ligne nouvelle, avec des raccords à l’ancienne ligne par exemple à la hauteur de Morges et de Nyon, dans le but d’aboutir progressivement à une redondance complète.