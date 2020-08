Suisse Berne priée d’aider ses terroristes détenus à l’étranger

Plusieurs djihadistes suisses partis rejoindre l’Etat islamique (EI) sont retenus par les autorités kurdes. Des expertes indépendantes de l’ONU demandent à Berne de les rapatrier.

Les trois expertes indépendantes, qui ne s’expriment pas au nom de l’ONU, avaient mené en mai 2019 une visite de cinq jours en Suisse pour évaluer les réglementations sur les sociétés militaires et de sécurité privée et celles sur les mercenaires. Dans un rapport préliminaire au terme de ce dispositif, elles avaient salué le rôle international de la Suisse pour encadrer les entreprises œuvrant à l’étranger.

Inquiétudes

Sur les entreprises suisses actives à l’étranger, dans leur rapport plus massif rendu mardi, ces expertes ont salué la décision de ne plus exporter des avions militaires vers l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. Deux pays associés au gouvernement en exil dans le conflit au Yémen.