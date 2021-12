Session d’hiver – Berne priée de s’expliquer sur les sociétés de recouvrement

Souvent, face à la pression des maisons de recouvrement, les Suisses paient la facture réclamée et les frais de recouvrement exorbitants infondés qui l’accompagnent.

Cas en hausse constante

Car ces sociétés mandatées par des entreprises pour recouvrer – moyennant des frais souvent disproportionnés – de l’argent dû par des débiteurs continuent d’œuvrer de façon pour le moins contestable. «La Fédération romande des consommateurs constate ainsi que les réclamations mettant en cause les maisons de recouvrement sont en constante augmentation», souligne la Vaudoise qui est aussi la secrétaire générale de la FRC. Et de citer un exemple récent, avec le cas de la maison Omnicas qui a réclamé en octobre dernier aux clients d’un fitness saint-gallois le paiement de factures indues, alors que le fitness en question avait fait faillite et fermé ses portes…