Prof d’uni licencié après avoir glorifié l’attaque du Hamas

Après une évaluation approfondie des faits, un prof d’uni a été libéré de ses fonctions la semaine dernière. Cet enseignant de l’Institut d’études du Proche-Orient et des sociétés musulmanes (ISNO) a publié des propos inacceptables en rapport avec le conflit entre Israël et le Hamas sur X (anciennement Twitter). Ce mardi, son licenciement immédiat a été motivé par le comportement intolérable et la perte de confiance qui en découle, a expliqué Christoph Pappa, secrétaire général de l'Université de Berne et responsable du service juridique.