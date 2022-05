Suisse : Berne réfléchit à faire des réserves de plastique

Face à la hausse des prix, la Confédération craint une pénurie des matériaux d’emballage alimentaire. Une solution pourrait être de stocker des plastiques.

Et alors que la Suisse dépend presque à 100% de l’étranger pour la plupart des emballages, la Confédération examine actuellement l’idée de conserver certains plastiques utilisés dans la fabrication d’emballages pour les denrées alimentaires sous forme de réserves obligatoires, annonce la « NZZ am Sonntag » dans son édition du jour. Sans emballage adéquat, les produits alimentaires se détérioraient avant d’arriver chez les consommateurs – laissant craindre des pénuries dans l’approvisionnement de la population.

D’après le journal zurichois, des recherches montrent que le plastique PE et le polystyrène pourraient désormais être utilisés pour les emballages alimentaires. Le premier pour les emballages solides et le second entre autres pour les couverts jetables et les couvercles de gobelets. Sur son site internet, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) annonce que les réserves de ces deux plastiques sont actuellement «à vérifier».