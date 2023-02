Famille: Berne refuse d’aider les parents à payer la crèche

Le PS déçu et critique

Ce refus fait d’ores et déjà bondir le PS Suisse, qui a lancé en mars une initiative sur les crèches demandant que les parents ne dépensent pas plus de 10% de leurs revenus pour une place en crèche. Le parti souligne que Berne est prêt à ouvrir son porte-monnaie pour les dépenses de l’armée mais «qu’il lésine sur le financement des crèches et les mesures en faveur de l’égalité». Pour la conseillère nationale fribourgeoise Valérie Piller-Carrard, le Conseil fédéral «nie l’air du temps: l’accueil extrafamilial des enfants doit être un service public accessible à tous», estime-t-elle.

Pour la faîtière des travailleurs, Travail.Suisse, l’accueil extrafamilial des enfants relève du service public et il est justifié que la Confédération et les cantons le financent. «Si l’on veut promouvoir la conciliation et combattre la pénurie de main-d’œuvre, il est nécessaire d’investir de l’argent public et de faire baisser les coûts de la crèche à la charge des parents», fait-il savoir.