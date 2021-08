Islam : Berne refuse de former les imams pour contrer la radicalisation

Le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas judicieux de mettre sur pied une telle formation car l’État doit respecter la neutralité religieuse. Il préfère miser sur le potentiel d’intégration des imams modérés.

Potentiel des imams modérés à exploiter

Du coup, former les imams n’est pas approprié pour contrer les prédicateurs extrémistes. Mais Berne reconnaît, comme le souligne une étude de l'Université de Zurich, que les imams modérés peuvent avoir un effet positif sur l’intégration des jeunes musulmans et contribuer activement à la prévention de la radicalisation. Un potentiel qui peut être développé «par le biais de l’inclusion des communautés religieuses de droit privé dans les institutions publiques telles que l’armée, les hôpitaux, les institutions d’exécution des peines et les centres d’asile». Le Conseil fédéral préfère donc envisager «fixer des exigences en matière de formation et de formation continue et de les faire respecter».