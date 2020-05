Suisse

Berne refuse toujours d’intervenir sur les loyers

Le Conseil fédéral ne veut toujours par intervenir dans les relations entre bailleurs et locataires en guerre sur la question des loyers commerciaux dans la crise du coronavirus.

Bailleurs et locataires doivent négocier afin de trouver des solutions entre eux pour régler la question des loyers commerciaux. Le Conseil fédéral ne veut toujours par intervenir dans ces relations.

Les entreprises ayant dû réduire leurs activités devraient pouvoir bénéficier de l’allègement, mais de manière limitée, et les parties (locataire et bailleur) devraient pouvoir opter pour une clause d’exemption en cas de loyer entre 15’000 et 20’000 francs. Le texte charge enfin le Conseil fédéral de créer parallèlement un fonds pour les cas de rigueur en faveur des bailleurs.