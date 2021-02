Zurich Lions – Berne 2-5 (1-1 0-3 1-1)

Hallenstadion, huis clos. Arbitres: MM. Hebesein, Stricker ; Fuchs, Obwegeser.

Buts: 12e Olofsson (Jeffrey, Conacher/5 c 4) 0-1, 14e Hollenstein (Krüger) 1-1, 26e Praplan (Zryd) 1-2, 29e Heim (Praplan) 1-3, 35e Olofsson (Jeffrey, Conacher) 1-4, 47e Scherwey (Pestoni, Heim) 1-5, 58e Noreau (Andrighetto/5 c 4) 2-5.

Zurich Lions: Waeber; Noreau, Marti; P. Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Morant; Lasch, Sigrist, Andrighetto; Bodenmann, Krüger, Hollenstein; Rautiainen, Diem, Prassl; Wick, Schäppi, Pedretti; Riedi. Entraîneur: Rikard Grönborg.

Berne: Karhunen; Untersander, Zryd; Andersson, B. Gerber; Thiry, Gerber; Burren; Conacher, Jeffrey, Olofsson; Scherwey, Heim, Pestoni; Sopa, Praplan, Moser; Berger, Neuenschwander, Bader; J. Gerber. Entraîneur: Mario Kogler.

Pénalités: 3 x 2’ contre Zurich; 3 x 2’ contre Berne.

Notes: Zurich Lions sans Blindenbacher, Roe, C. Baltisberger, Suter, Petersson (blessés); Berne sans Henauer, Sciaroni, Blum, Rüfenacht (blessés) ni Sterchi (surnuméraire).