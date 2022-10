Hockey sur glace: Berne remporte le derby des Zähringen à Fribourg

Un but de Simon Moser après une minute et 52 secondes de jeu dans le temps additionnel a permis au CP Berne d’empocher deux gros points sur la patinoire des Dragons (1-2 ap). Les Fribourgeois (9es, 12 points), qui peinent à décoller cette saison, n’ont pas réussi à confirmer leur victoire de vendredi à Davos (2-3).

Reto Berra, annoncé blessé, a dû faire l’impasse sur le derby des «Zaehringen» de dimanche. Son remplaçant, Connor Hughes, s’est immédiatement mis en évidence avec un arrêt réflexe de grande classe face à Tristan Scherwey après seulement 42 secondes de jeu. En grande forme, il récidivera plus tard devant Joshua Fahrni (34e) et Joel Vermin (50e et 58e).