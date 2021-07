Covid - Berne renonce aux nouveaux assouplissements prévus

Pour le moment, le Département fédéral de l’intérieur d’Alain Berset renonce à de nouveaux assouplissements, mais il ne prendra pas non plus des mesures de durcissement. AFP

Les cantons et les partenaires sociaux auraient dû être consultés entre le 19 juillet et le 4 août en vue d’une nouvelle étape d’assouplissement sur le front du Covid. Mais vu la situation, la consultation a été annulée, a annoncé Alain Berset mercredi sur Twitter en dévoilant un document qui leur est destiné. Au contraire, son département, celui de l’Intérieur (DFI) propose même aux cantons des mesures pour renforcer la protection des enfants et des personnes vulnérables dans les semaines à venir. Il veut par exemple que le personnel soignant non vacciné soit obligé de se faire tester régulièrement.

«La situation est bonne mais la dynamique est négative», précise sur Twitter le ministre de la Santé en soulignant les incertitudes liées aux retours des vacances. Pour le moment donc, «pas de consultation sur une adaptation des mesures», indique-t-il.

Pas de durcissement, mais pas d’assouplissement non plus

Après avoir diminué, les indicateurs « nombre de cas», « taux de reproduction» et «taux de positivité» affichent de nouveau une tendance à la hausse depuis avril dernier (voir l’encadré). Rien d’alarmant pour le moment, explique en substance le Conseil fédéral qui souligne qu’aucun durcissement des mesures n’est pour l’instant nécessaire. Mais à l’inverse, pas question non plus d’assouplir les mesures «en raison notamment du variant Delta plus contagieux, de la hausse du nombre de cas et d’hospitalisations et de l’incertitude liée au retour de vacances», écrit-il.

En outre, étant donné que la part de personnes non immunisées reste élevée, il se peut que le système de santé soit à nouveau confronté à une surcharge, craint-il. «La priorité absolue consiste donc à vacciner le plus grand nombre de personnes, car le variant Delta, plus contagieux, et l’assouplissement considérable des mesures laissent présager une nouvelle augmentation des cas».

Intensifier les contrôles lors de manifs

Du coup, le DFI souhaite que les cantons prennent de nouvelles mesures ces prochaines semaines. Il considère ainsi «comme crucial qu’ils continuent à déployer tous les efforts pour que les personnes non encore immunisées se fassent vacciner».

Par ailleurs, les cantons sont appelés à intensifier les contrôles lors de manifestations et dans les établissements dont l’accès est réservé aux titulaires d’un certificat COVID. Ils doivent veiller à ce que les plans de protection toujours en vigueur pour les établissements de restauration (p. ex. consommation assise à l’intérieur des établissements) soient respectés.

Maintenir les tests répétés dans les écoles

Il faut aussi maintenir les tests répétés dans les écoles pour détecter et isoler les personnes asymptomatiques, afin de d’identifier rapidement et prévenir l’apparition de foyers épidémiques. Ces tests devraient être effectués tant par les élèves que par les enseignants non vaccinés, afin normaliser le quotidien scolaire, précise le document.

«Malgré l’effet prouvé des tests répétés, la mesure ne s’est pas encore imposée dans l’ensemble de la Suisse», déplore Berne. «C’est pourquoi il est vivement recommandé aux cantons de faire réaliser, jusqu’à nouvel ordre, des tests répétés dans les écoles au moyen d’analyses groupées (pooling), notamment en vue de la rentrée scolaire après les vacances d’été.

Tests obligatoires pour les soignants et certificat pour visiter un EMS

Comme il est non plus pas possible d’exclure de nouvelles flambées dans les hôpitaux, les EMS et les structures d’accueil, le risque peut être considérablement réduit via la vaccination des patients, des résidents et des professionnels de la santé, souligne le DFI.

IL est en outre nécessaire que les visiteurs et les professionnels de la santé non vaccinés ou guéris effectuent des tests répétés et ciblés. Pour Berne, il faut donc que les cantons obligent les professionnels de la santé à des tests répétés. Même les visiteurs des patients sont concernés: pour éviter d’introduire le virus dans des établissements de santé, ils devront présenter un certificat COVID valable à l’entrée.

Le Conseil fédéral conclut en annonçant qu’il évaluera à nouveau la situation lors de sa prochaine séance le 11 août prochain.